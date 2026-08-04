Petro dice que el gobierno de De la Espriella será "breve" e insiste en un supuesto fraude

"¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio (secretario de Estado de EE.UU.) de Abelardo 'el breve'. Ya intuyen que incluso no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar", dijo Petro durante el Festival por la Defensa de la Educación Superior Pública, en el municipio de Soacha, colindante con Bogotá.

Una multitud de jóvenes se reunió en la plaza principal de Soacha, donde el 19 de agosto de 1989 fue asesinado el candidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, para recibir a Petro, quien en tres días deja el Gobierno para ser sucedido por De la Espriella, a quien no reconoce como presidente electo.

El mandatario, quien llegó acompañado de miembros de su gabinete y su hija menor Antonella, señaló que dio la orden de crear "guardias libertadoras para que cuiden al pueblo" y que, en caso de que el Ejército y la Policía no lo hagan, tengan la libertad de desobedecer a las autoridades.

"Las guardias libertadoras son para defender la vida del pueblo, no son paramilitares, sino que obedecen exclusivamente las asambleas del pueblo del territorio y por tanto su fuerza. De pronto las armas tendrían que estar al servicio y bajo las órdenes éticas de la misma ciudadanía territorial", sostuvo Petro, quien fue ovacionado por los asistentes que sostenían muñecos con su imagen, banderas y carteles con mensajes de apoyo.

El presidente saliente insistió este martes que su sucesor fue elegido con un sistema electoral que supuestamente no garantizó la seguridad de los votos, por lo que no reconoce la victoria de De la Espriella y dijo que en la situación actual "está clarito lo que puede ser una guerra civil en Colombia".

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Petro insistió en que, según una auditoría independiente a la que dio voz en una conferencia de prensa este lunes, hubo un "fraude electoral algorítmico, sistemático y sobre todo un volumen de votos enorme a favor de Abelardo", que venció en la segunda vuelta de las elecciones al senador Iván Cepeda, que era el candidato del mandatario y de su partido, el Pacto Histórico.

Se refirió además a los riesgos que puede correr a partir del 7 de agosto cuando deje la Presidencia y a lo que sus seguidores deben hacer en caso de que se llegue a un extremo.

"Y quizás si se atreven a tocar al que habla, al presidente actual de Colombia y tratar de mancillarlo con cárceles inmerecidas, sean dentro de Colombia o fuera, yo invito desde aquí antes de que sea tarde a que se convoque una huelga general indefinida si eso llega a suceder", manifestó.