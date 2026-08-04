Portugal saluda la respuesta española en Ceuta y cree que nunca estuvo en peligro Schengen

El ministro del Interior portugués, Luís Neves, defendió hoy que la Unión Europea (UE) debe responder con unidad, firmeza y responsabilidad a la crisis migratoria en Ceuta, al considerar que este episodio supone una ruptura en la tendencia reciente de reducción de las entradas irregulares en Europa, explicó la cartera en un comunicado.

En su intervención, Portugal manifestó su solidaridad con España y con las autoridades españolas, lamentando la pérdida de vidas humanas y calificando lo sucedido de extremadamente grave, tanto desde el punto de vista humanitario como en lo que respecta a la protección de la frontera exterior de la UE.

Neves elogió la respuesta operativa española, la cooperación con Marruecos y el retorno voluntario de la mayoría de los migrantes.

Además, la postura del Ejecutivo portugués durante el encuentro fue que el episodio nunca puso en entredicho la integridad del espacio Schengen debido a la ubicación geográfica de Ceuta, así como al estatuto especial de dicho territorio, que determina controles especiales en los desplazamientos hacia el territorio continental europeo.

No obstante, Neves recordó que "las políticas nacionales de inmigración tienen repercusiones más allá de las fronteras de cada Estado miembro", en referencia a las críticas que ha recibido España por parte de varios países sobre sus políticas migratorias.

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En este escenario, Portugal pidió más coordinación entre países y opinó que "la solidaridad europea debe ir de la mano de la responsabilidad nacional".

Por último, el ministro recordó que Portugal ya ha reforzado la vigilancia en la frontera sur del país y agregó que el Gobierno está en "estrecho contacto" con las autoridades españolas, a la espera de que "los inmigrantes irregulares que aún se encuentran en Ceuta sean repatriados".