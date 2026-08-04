Putin conversa por teléfono con Lula en plena visita de sus asesores a Brasil

"Las partes abordaron temas relacionados con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en diversas áreas, incluyendo los resultados de la reunión de la Comisión de Alto Nivel Ruso-Brasileña celebrada en Brasilia a principios de este año y otros contactos", se indica en un comunicado publicado por el Kremlin.

La Presidencia rusa concreta que "se prestó especial atención a la expansión y diversificación del comercio bilateral", aunque también "se intercambiaron puntos de vista sobre asuntos internacionales de actualidad, incluyendo la situación en torno a Ucrania".

Pátrushev, exdirector del Servicio Federal de Seguridad (FSB, la agencia de inteligencia rusa) y ahora al cargo de la gestión de la flota naval de Rusia, inició su visita el lunes al Colegio Marítimo Nacional dando pie a sus reuniones centradas en la cooperación naval y la seguridad marítima entre ambos países.

Una de las reuniones tuvo lugar en el Ministerio de Puertos y Aeropuertos, donde se analizaron las posibilidades de colaboración entre empresas del sector logístico, así como las medidas para mejorar la eficiencia del transporte marítimo, advirtió la prensa brasileña.

Este encuentro se enmarca en un contexto de sanciones a la 'flota fantasma' rusa, aquellos navíos que Moscú utiliza para evadir las sanciones internacionales impuestas a raíz de la guerra de Ucrania.

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Hoy, martes, el diario Financial Times publicó que Rusia está ampliando dicha flota con nuevos buques cisterna de gas natural licuado y señala a China como su principal comprador.