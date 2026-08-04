Putin promulga ley que regula la circulación de criptomonedas en Rusia

La ley sobre 'Divisas y derechos digitales' regulará a partir del próximo 1 de septiembre todas las transacciones con criptomonedas, según informa el portal de información legal del Estado ruso.

Las monedas digitales serán vistas ahora como bienes cuyos derechos merecen protección judicial, lo que permitirá a los rusos invertir legalmente en criptomonedas.

Esas transacciones incluirán desde las compras realizadas por particulares a través de intermediarios hasta las actividades en mercados bursátiles o depósitos digitales.

Sólo podrán dedicarse a dichas transacciones digitales los intermediadores especializados, es decir, organizadores de operaciones; corredores; gestores de activos y plataformas de intercambio de divisas digitales.

En virtud de la nueva ley, sólo podrán efectuar operaciones de intercambio las empresas rusas con un capital mayor a 15 millones de rublos (unos 185.000 dólares) que estén inscritas en el registro del Banco Central, aunque hasta el 1 de julio de 2017 compañías que no figuren en ese listado aún podrán realizar operaciones.

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Siguen estando prohibidas las transacciones nacionales con criptomonedas, por lo que no se podrán utilizar ese tipo de monedas para pagar bienes, obras o servicios, y también queda prohibido publicitar dicha forma de pago.

Las excepciones afectan a los contratos de comercio exterior entre residentes y no residentes; las recompensas por minería o el empleo de criptomonedas para comprar acciones, otras monedas y derechos digitales.

La gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiúlina, se opuso en su momento al empleo de criptodivisas en la economía nacional.