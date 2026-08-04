'The Debut' de Jesse Eisenberg clausurará la 70 edición del Festival de Cine de Londres

La cinta, protagonizada por el propio Eisenberg, junto a Julianne Moore, Paul Giamatti o Halle Bailey, entre otros, se proyectará el 18 de octubre en el Royal Festival Hall de Londres su preestreno británico con el reparto y pondrá el broche final al festival meses antes de su llegada a los cines, prevista para principios de 2027.

'The Debut' cuenta la historia de una mujer tímida que es elegida inesperadamente para participar en la producción local de un musical y cómo, cautivada por el director, se sumerge en el papel y en el mundo del teatro comunitario.

"Es una gran emoción ser la gala de clausura y estoy deseando compartir las increíbles interpretaciones del reparto con el público londinense", comentó Eisenberg en un comunicado difundido por el festival.

El actor y director estadounidense regresa al certamen de la capital británica -conocido como un 'festival de festivales' al programar películas previamente presentadas en otras citas como Cannes o Venecia- dos años después de presentar su filme 'A Real Pain' en 2024.

La 70 edición del Festival de Cine de Londres, que tendrá lugar entre el 7 y el 18 de octubre, dará el pistoletazo de salida con el preestreno europeo de 'Elsinore', dirigida por Simon Stone, y protagonizada por los actores británicos Andrew Scott y Olivia Colman.

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El resto de la programación, así como las películas en competición oficial, se darán a conocer el próximo 2 de septiembre.