Tribunal colombiano admite demanda que busca frenar investidura de De la Espriella en Cali

El demandante, David Fernando Cano Mazuera, solicita la suspensión provisional del traslado de la sede de la toma de posesión porque considera que el cambio de sede podría vulnerar derechos e intereses colectivos relacionados con la defensa del patrimonio público, la transparencia y la seguridad pública, entre otros.

"Las autoridades accionadas amenazan derechos colectivos al ejecutar o permitir la ejecución del traslado de sede del Congreso para la posesión presidencial en Cali sin que exista información pública, completa, verificable y certificada sobre el acuerdo formal entre cámaras, costos, seguridad, logística, gestión del riesgo y soporte presupuestal", sostiene Cano Mazuera.

La ceremonia de investidura presidencial se celebra tradicionalmente el 7 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, en Bogotá, sede del Congreso.

Sin embargo, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron la semana pasada, por solicitud del mandatario electo, trasladar excepcionalmente la sesión del Congreso a Cali para la investidura de De la Espriella, alegando razones simbólicas y de descentralización.

El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano admitió la demanda y requirió información al Congreso, al Ministerio de Defensa, a la Cancillería, al Ministerio de Hacienda, al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la Alcaldía de Cali antes de decidir sobre la medida cautelar de urgencia.

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A la ceremonia de este 7 de agosto ya confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España y siete presidentes latinoamericanos, así como una delegación especial de Corea del Sur formada por el legislador y vicepresidente de la Asociación de Amistad Parlamentaria Corea-Colombia, Yoon Jun-byeong, y Lee Hae-min, del Partido de Reconstrucción.