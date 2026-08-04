UE toma nota de rechazo de recurso de exdirectora de RT para no ser expulsada de Francia

"En lo que respecta a la periodista rusa, solo a título informativo, se trata de un asunto que compete a las autoridades nacionales de Francia, y tomamos nota de la decisión", indicó la portavoz comunitaria Anitta Hipper, durante una rueda de prensa de la Comisión Europea.

Dicho eso, Hipper añadió que son conscientes de que Fedorova "ha estado trabajando para medios de comunicación estatales rusos" y que ocupó el cargo de presidenta y directora de informativos de Russia Today en Francia.

"Como sabemos, Russia Today, incluida su filial en Francia, es un medio de propaganda muy conocido que el Estado ruso utiliza como instrumento para difundir mentiras sobre Ucrania y respaldar el acto de agresión de Rusia, así como para utilizar la desinformación y la manipulación como armas con el fin de socavar nuestras sociedades", afirmó.

La portavoz recordó que la cadena Russia Today está sancionada por la UE desde 2022 con la prohibición de emitir y distribuir contenidos.

El Tribunal Administrativo de París rechazó el lunes el recurso de Fedorova contra la orden de expulsión de Francia y la inmovilización de sus bienes, decretadas por el Gobierno, que la acusa de actuar como un altavoz de la propaganda del Kremlin y de ser una amenaza para los intereses fundamentales de la nación.

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El tribunal concluyó que la exdirectora de RT Francia no había acreditado una situación de urgencia que justificara la suspensión de los decretos ni había demostrado de forma concreta el perjuicio que le ocasionan.

Fedorova, de 45 años, había recurrido para intentar frenar su expulsión de Francia, la obligación que tenía durante 45 días de permanecer en París y de fichar cada día en comisaría, así como la requisa de sus bienes durante seis meses.

La periodista todavía puede recurrir por otras vías judiciales contra las medidas adoptadas por el Gobierno, aunque la decisión de este lunes supone un primer respaldo a la estrategia de las autoridades francesas frente a una figura considerada por París como parte de la ofensiva de influencia rusa.