Un detenido en Paraguay tras robo de cuenta bancaria de una diputada opositora

El detenido, de nacionalidad venezolana, al parecer recibió en su cuenta bancaria una transferencia con el monto sustraído a la diputada Rocío Vallejo, del Partido Patria Querida (PPQ), declaró el jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, Diosnel Alarcón, al canal ABC TV.

El sujeto fue arrestado en la ciudad de Fernando de la Mora (centro), vecina de Asunción, la capital del país, detalló esa dependencia policial en sus redes.

Otros dos sujetos, de la misma nacionalidad, también estarían involucrados en este caso, agregó el jefe policial, sin precisar mayores detalles.

Alarcón aseguró que el de la legisladora forma parte de una serie de casos denunciados en el país, donde indicó que existe "una modalidad" de ataques a los usuarios de los servicios web de los bancos a través de programas maliciosos o 'malware' diseñados para dañar, alterar o tomar el control de dispositivos y datos.

Este lunes, Vallejo denunció que presuntos ciberdelincuentes vaciaron su cuenta bancaria y sustrajeron además un sobregiro por unos 800.000 guaraníes (134 dólares), mientras hacía unos pagos personales desde la web de su banco.

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La diputada indicó que la Policía Nacional atribuyó el incidente a un posible 'malware' al parecer operado de forma remota.

También, en la víspera las autoridades paraguayas detuvieron en el departamento de Misiones (sur) a cinco presuntos integrantes de una red internacional acusada de estafar a más de 2.000 personas con ofertas de trabajo promocionadas a través de redes sociales y plataformas de mensajería.

El año pasado, distintas web del Estado, entre ellos la de la Presidencia de Paraguay, de la Cámara de Diputados y de despachos del Gobierno, fueron blanco de incidentes informáticos posteriormente controlados.