Wall Street abre en verde con récord de S&P 500 al avanzar EE.UU posible pacto sobre Ormuz

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 1,16 %, hasta 53.810; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,54 %, hasta 7.641 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 1,17 %, hasta 26.216 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó otra jornada al alza ante la esperanza de los inversores por una solución cercana que alivie el conflicto en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en Ormuz, que antes de la guerra era clave para un 20 % del petróleo mundial.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) restaban 3,93 dólares respecto al cierre anterior, bajando hasta los 76 dólares el barril.

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En el plano corporativo, las subidas estuvieron lideradas por Goldman Sachs (2,43 %), Nvidia (2,29 %) o JPMorgan Chase (1,60 %).

Por su parte, Chevron perdía un 3,37 %, Nike un 2,84 %, y Amazon un 2,32 %, tras alcanzar este lunes los tres billones de dólares en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,25 %, hasta los 4.141 dólares la onza; la plata un 3,68 %, hasta 60,10 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 3,8 puntos básicos, hasta el 4,641 %.