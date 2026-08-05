Cuba condecora a equipo de rescatistas por su labor en Venezuela tras el doble sismo

"Hoy entregamos la medalla 'Por la valentía durante el servicio' a los 18 héroes de la Brigada cubana de Salvamento y Rescate que ayudaron al hermano pueblo venezolano", refirió el mandatario cubano en un mensaje en las redes sociales.

Díaz-Canel resaltó la "entrega" de los rescatistas insulares, que "a riesgo de sus propias vidas, honra la escuela de solidaridad de la Revolución", y declaró su "misión cumplida".

La brigada de Salvamento y Rescate del ejército regresó a Cuba a finales del pasado julio al igual que un equipo de médicos cirujanos, peritos forenses e ingenieros en estructuras que se desplazaron a La Guaira (Venezuela) para trabajar en las tareas de rescate y atención de los afectados por los sismos.

Según las últimas cifras oficiales, la sacudida del doble terremoto ha dejado en el país suramericano al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados.