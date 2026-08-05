Más de 460 alumnos detenidos en Kenia hasta junio por disturbios escolares, como incendios

En una comparecencia ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional (Cámara alta del Parlamento), el secretario principal (viceministro) de Educación Básica, John Ololtuaa precisó que la cifra corresponde a casos registrados hasta el pasado 16 de junio y que 359 escuelas se vieron afectadas en todo el país por estos incidentes.

"Hasta el 16 de junio de 2026, un total de 462 estudiantes habían sido arrestados, investigados y llevados ante los tribunales; otros fueron puestos en prisión preventiva, en libertad bajo fianza o recibieron orientación y asesoramiento", afirmó Ololtuaa, según recogen este miércoles medios locales.

El secretario principal indicó que las detenciones se produjeron tras investigaciones realizadas en colaboración con la Policía y la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI).

Según el Ministerio de Educación, los delitos vinculados a los disturbios incluyeron "incendios provocados, intentos de incendio, amenazas, posesión de materiales ilícitos, planificación e incitación, vandalismo y otras infracciones".

Entre esos casos, figura el incendio ocurrido la noche del 27 al 28 de mayo en un internado de la Academia Femenina Utumishi, en Gilgil, en el condado de Nakuru (al noroeste de Nairobi), donde murieron 16 alumnas y otras 79 resultaron heridas.

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Nueve estudiantes fueron arrestadas en relación con ese incendio, pero solo ocho fueron finalmente acusadas de asesinato, mientras una quedó en libertad después de que los investigadores concluyeran que no había pruebas suficientes para vincularla con el caso.

Ololtuaa aseguró que el Ministerio "ha reforzado la vigilancia en escuelas consideradas de alto riesgo y desplegado personal de seguridad en instituciones afectadas para supervisar la situación".

También dijo que se ha intensificado "la cooperación entre direcciones escolares, consejos de administración y organismos de seguridad para mejorar la protección en los centros".

Otras medidas incluyen programas de orientación, asesoramiento y "apoyo psicosocial para estudiantes", en colaboración con la Cruz Roja de Kenia, el Departamento de Estado para Servicios de Género e Infancia y otros organismos públicos.

Según Ololtuaa, las escuelas han reforzado además "la gestión de quejas estudiantiles y la resolución de conflictos" mediante consejos de alumnos y un mayor diálogo con las administraciones escolares.

"Estas intervenciones contribuyeron significativamente a la reducción tanto de la frecuencia como de la gravedad de los incidentes notificados después del 10 de junio de 2026", afirmó.

Este junio, el ministro de Educación, Julius Ogamba, anunció la próxima creación de una fuerza de trabajo multidisciplinaria para investigar el aumento de disturbios escolares en Kenia y proponer soluciones duraderas.

Los incendios en centros educativos en Kenia han reavivado el debate sobre la seguridad escolar en el país, ya que la Cruz Roja ha respondido a al menos 37 incidentes de este tipo desde principios de este año.