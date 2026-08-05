Milei viaja a Quito para reunirse con Noboa antes de asistir a asunción de De la Espriella

La agenda oficial del mandatario comenzará este jueves con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia de Quito y continuará con una reunión con Noboa, de la cual participarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su canciller, Pablo Quirno.

Una vez finalizado el encuentro, ambos presidentes firmarán una serie de acuerdos bilaterales, que según adelantó a la prensa la embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, se centrarán en cuestiones de extradición, ciberseguridad, servicios aéreos, lucha contra el crimen organizado y el sector automotriz.

Por la tarde del jueves, Milei mantendrá una reunión con representantes del sector automotriz, y Quirno participará de la apertura de un foro económico en el hotel Swissôtel.

El presidente argentino partirá luego junto a su comitiva rumbo a la ciudad colombiana de Cali para asistir el día siguiente a la investidura de De la Espriella.

El viernes por la mañana, Milei tiene previsto reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, en un encuentro del que también participarán Quirno y Karina Milei.

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Posteriormente, De la Espriella recibirá al mandatario argentino y su comitiva para una reunión antes de su investidura, que se celebrará por la tarde en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una ceremonia a la que ya confirmaron su asistencia el rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, incluidos el chileno José Antonio Kast y el paraguayo Santiago Peña, además del propio Noboa.

La comitiva argentina tiene previsto volar de regreso a Buenos Aires durante la madrugada del sábado.