Panamá crea un comando conjunto que se encargará de la seguridad de siete áreas del Canal

Así lo indica la Resolución 190 del 27 de julio del Ministerio de Seguridad Pública que crea el nuevo comando y que fue publicada este miércoles en la gaceta oficial.

El llamado Comando Conjunto para la Seguridad de áreas específicas del Canal de Panamá (CCSCP) es producto de la firma del 'Acuerdo Marco de Servicios de Vigilancia, Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá' entre el Ministerio de Seguridad Pública y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Estará integrado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sistema Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias (SUME), y funcionará adscrito al Ministerio de Seguridad Pública.

Entre las tareas del nuevo organismo estará "asegurar y proteger las infraestructuras críticas y vitales vinculadas a la operación del Canal de Panamá que se encuentren" en las "siete áreas específicas bajo competencia y/o administración de la ACP" identificadas en el Acuerdo Marco, de las que no se da información.

También "desarrollar procesos permanentes de recopilación, análisis y producción de inteligencia para la identificación de riesgos y amenazas".

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La principal misión del nuevo comando será "planificar, coordinar, dirigir y ejecutar operaciones integrales de seguridad, prevención, control y protección en las cuencas hidrográficas del Canal de Panamá y las áreas estratégicas establecidas en el Acuerdo Marco".

Se trata de garantizar "los objetivos estratégicos de la protección de los recursos hídricos, las infraestructuras críticas, el orden público, la paz social y la continuidad operativa del Canal de Panamá, en las áreas específicas descritas en el Acuerdo Marco".

Entre los argumentos para crear el nuevo comando conjunto está la necesidad de dar una respuesta integrada por parte de los estamentos de seguridad ante "amenazas actuales de naturalezas climáticas, ambientales, cibernéticas, sociales, y transnacionales".

El Comando Conjunto es creado cuando el Canal de Panamá se apresta a desarrollar dos puertos, uno en el litoral Atlántico y otro en el Pacífico, un gasoducto y un nuevo embalse, proyectos que suponen inversiones por unos 8.100 millones de dólares que buscan diversificar los negocios de la vía, única de agua dulce en el mundo.

Los ingresos del Canal en el año fiscal 2025 llegaron a los 5.705 millones de dólares, una cifra histórica y un 14,4 % más que el período anterior.

El Canal de Panamá es un ente autónomo del Estado panameño que se rige por un Tratado de Neutralidad vigente desde el 1 de octubre de 1979 y suscrito ya por 41 países, y que tiene su propio capítulo constitucional.

Estados Unidos construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 26 años, tal como lo establecen los Tratados Torrijos-Carter de 1977.