La inflación en Argentina se acelera en julio, impulsada por factores estacionales

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor (IPC) creció el 2,1 % en comparación con junio pasado, cuando la tasa mensual había sido del 1,9 %.

De acuerdo al informe oficial, la inflación en Argentina se situó en julio pasado en el 33,8 % interanual -su mayor nivel desde julio de 2025-, con lo que encadenó tres meses en aceleración, mientras que en los primeros siete meses del año acumuló un alza del 19,3 %.

Después del pico del 3,4 % mensual alcanzado en marzo último como consecuencia de los aumentos de los combustibles por el conflicto en Oriente Medio y su impacto en los costes de diversos sectores productivos, la inflación comenzó a moderarse en abril (2,6 %), se desaceleró con más fuerza en mayo (2,1 %) y finalmente logró en junio romper el piso del 2 %.

Sin embargo, volvió a acelerarse en julio, un mes marcado por aumentos estacionales por las vacaciones del invierno austral.

"El número es levemente mayor al de junio, pero no es una sorpresa porque julio es un mes estacionalmente alto (para la inflación)", dijo en una rueda de prensa el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

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De acuerdo al informe oficial, entre las subidas mensuales registradas en julio destacan las de recreación y cultura (5 %) como consecuencia de los aumentos en los paquetes turísticos y los servicios culturales por las vacaciones del invierno austral, un receso en el que también se registraron alzas de precios del 2,8 % en restaurantes y hoteles.

Para Santiago Casas, economista jefe de la consultora EcoAnalytics, el dato del IPC de julio "vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso".

"La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar: los precios estacionales aumentaron 4,5 % en el mes", dijo el experto a EFE.

En su rueda de prensa, Caputo dijo que "más allá del número" de la inflación de julio el Gobierno tiene "una confianza plena" en su programa económico.

"Mientras mantengamos el rumbo de una política fiscal de equilibrio financiero como el que tenemos, que permite tener un Banco Central independiente y que está controlando fuertemente la emisión (monetaria), es un tema de tiempo hasta que la inflación de Argentina converja a la inflación internacional", afirmó.

Caputo también observó que en los últimos ocho meses el precio internacional del petróleo se duplicó, por lo que "todos los países están sufriendo una mayor inflación".

Para este año, el Gobierno de Javier Milei había incluido en el Presupuesto una proyección de inflación del 10,1 % para todo 2026, nivel que ya fue superado en el primer cuatrimestre.

Los más recientes pronósticos privados que recaba mensualmente el Banco Central argentino apuntan a que la inflación acumulada de este año será del 29,8 %, con tasas mensuales del 1,8 % en agosto y septiembre.

"Aunque la inflación núcleo todavía muestra cierta resistencia a seguir bajando, esperamos que retome una trayectoria descendente en los próximos meses", señaló Casas.

Para el economista, "más allá de los factores puntuales de cada mes, la clave es que la inflación núcleo converja gradualmente hacia niveles más bajos".

"Si la inflación mantiene esta dinámica, 2026 terminaría con una inflación en torno al 30 % anual", señaló el experto.

Los precios al consumidor acumularon en 2025 una subida del 31,5 % en Argentina, la menor tasa en ocho años y muy por debajo del alza del 117,8 % de 2024.