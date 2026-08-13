ONG venezolanas lamentan exclusión del tema de los presos políticos en proceso de diálogo

"Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación", declaró a EFE el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.

Sin embargo, consideró positiva la reforma total del TSJ porque, a su juicio, los problemas de la "falta de Estado de derecho" en Venezuela nacen de una corte que "solo ha estado al servicio del poder y que no ha hecho nada para proteger los derechos ciudadanos".

"En este sentido, consideramos un gran avance que se vaya a renovar y esperamos que dicha renovación se haga escogiendo magistrados, ahora sí, independientes e imparciales y aunque parezca increíble sería también algo muy positivo que finalmente podamos tener magistrados sin antecedentes penales", apuntó.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló en un mensaje en X que el acuerdo para cambiar el TSJ es un paso concreto hacia la reinstitucionalización del país.

"Sin duda es indispensable contar con un Poder Judicial independiente, transparente y capacitado que garantice el cumplimiento sagrado de asegurar un Estado de derecho solido y cumpla con su mandato de administrar justicia", explicó.

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La organización advirtió que la reestructuración de un poder del Estado requiere tiempo, comisiones, evaluaciones y trámites legales que tomarán meses "en dar frutos reales".

Además, dijo que mientras este proceso avanza hay decisiones en materia de derechos humanos y garantías políticas que no pueden quedar congeladas, como la liberación de presos políticos.

"A diferencia de un cambio legislativo, avanzar en estos puntos no exige procesos burocráticos ni rediseños institucionales, sino decisiones de aplicación inmediata que se pueden tomar de forma directa", subrayó.

Este miércoles, el chavismo y un sector de la oposición, encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera, acordaron renovar todo el TSJ y reformar la ley que rige al máximo tribunal, al cerrar el primer ciclo de diálogo, impulsado por Estados Unidos.

Figuera se comprometió este jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los "próximos días".

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 391 presos políticos, luego de cientos de liberaciones ocurridas este año en medio de un proceso de excarcelaciones ordenadas por el Gobierno y la aprobación de una ley de amnistía en febrero que, en su mayoría, favoreció a personas con libertad restringida.