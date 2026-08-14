Al menos seis presas políticas excarceladas en Venezuela, dos días después del diálogo

"Ahora: Excarcelada la presa política Emirlendris Benítez y otras cinco mujeres", dijo en un mensaje en X el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, sin ofrecer más detalles.

Benítez estaba presuntamente vinculada con un intento de magnicidio, en 2018, contra el entonces presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York tras su captura en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.

Foro Penal tampoco informó sobre las condiciones de libertad, aunque la ONG suele utilizar el término excarcelado para referirse a personas que salen de prisión bajo medidas restrictivas.

Las nuevas liberaciones llegan un día después de que Figuera se comprometiera el jueves a trabajar para lograr más liberaciones de presos políticos en los "próximos días".

La opositora sostuvo el martes una reunión con un grupo de expresos políticos de Venezuela a propósito del diálogo iniciado con el chavismo, bajo la mirada de Estados Unidos, país que el pasado enero bombardeó Caracas para llevarse a Maduro.

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Desde la captura de Maduro, se han dado cientos de excarcelaciones, así como la aprobación de una Ley de Amnistía que ha beneficiado a más de 8.000 personas, en su mayoría con libertad restringida.

El chavismo y la oposición acordaron el miércoles renovar a todos los jueces que conforman el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de servir al Gobierno, como parte de los primeros acuerdos alcanzados en el primer ciclo de diálogo impulsado por Estados Unidos para una transición en el país caribeño.

En un comunicado conjunto, las partes anunciaron que también buscarán recuperar los activos del país depositados en el Banco de Inglaterra, para la atención de las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos, cerca de 18.000 personas sin vivienda y daños materiales que el Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares.