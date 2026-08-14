Araqchí asegura que no existe un alto el fuego de 60 días que deba prorrogarse con EE.UU.

Araqchí sostuvo que "no se ha tomado ninguna decisión todavía para reanudar las negociaciones con Estados Unidos", en momentos en que las conversaciones entre ambos países permanecen estancadas y se acerca, el próximo lunes 17 de agosto, el vencimiento del plazo de 60 días fijado en el memorando suscrito el 17 de junio.

No obstante, el canciller precisó que los países mediadores, Catar y Pakistán, "están intercambiando mensajes y mantienen contacto con nosotros". "Los canales que existían anteriormente ya no son efectivos y debe establecerse uno nuevo", agregó.

Araqchí añadió que las conversaciones con Omán sobre la gestión compartida del estrecho de Ormuz "podrían concluir pronto", aunque subrayó que se trata de "una discusión completamente separada" de las negociaciones con Washington.

Según explicó, se trata de "un trabajo técnico" entre expertos de ambos países, con participación de las fuerzas armadas, orientado a determinar las rutas marítimas del estrecho para el tráfico de buques.

Las declaraciones del canciller iraní se producen horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara en un mitin en Long Island (Nueva York) su intención de declarar el estrecho de Ormuz "territorio de Estados Unidos" tras "derrotar a Irán". "Tenemos un bloqueo. Ningún barco pasa a menos que nosotros queramos que pase", dijo el mandatario.

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La presión estadounidense se ha intensificado en los últimos días: el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Washington busca un "aislamiento económico" de Irán y mantener el bloqueo del estrecho, mientras que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, amenazó con prolongarlo "indefinidamente".