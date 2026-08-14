Banco Mundial ofrece 200 millones de dólares y asistencia técnica a Colombia tras el sismo

Desde el Banco Mundial se indicó que se está realizando "un trabajo conjunto con el Gobierno de Colombia y los socios para atender las necesidades inmediatas y sentar las bases para la recuperación".

Ese "trabajo conjunto" incluye el desembolso el pasado día 13 de 200 millones de dólares "para apoyar la respuesta de emergencia" y "una Evaluación Global Rápida de Daños por Terremotos (GRADE, por sus siglas en inglés) con el fin de proporcionar al Gobierno una evaluación preliminar de las pérdidas económicas y ayudar a priorizar la asistencia y los esfuerzos de reconstrucción".

Por otra parte, el Banco Mundial informó, a través de un comunicado, que están en contacto con "los bancos de desarrollo de Colombia, las instituciones financieras y el sector privado para canalizar financiamiento hacia las comunidades y empresas afectadas, incluyendo apoyo para la salud pública, la vivienda y las pequeñas y medianas empresas".

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (ALC), Susana Cordeiro, ofreció al presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, su "respaldo para acompañar a Colombia en este proceso de recuperación", a través de un mensaje en cuenta de X.

Cordeiro recordó la entrega inicial de los 200 millones de dólares y añadió la disposición del Banco Mundial de brindar al país la "asistencia técnica especializada y experiencia internacional en gestión de desastres para realizar una evaluación rápida de daños, identificar las necesidades más urgentes y orientar las acciones de recuperación".

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El Grupo Banco Mundial puso de relieve este viernes su solidaridad con Colombia y su compromiso para apoyar "la recuperación del país" tras el terremoto del pasado lunes.

La cifra de muertos asciende ya a 285 y la de desaparecidos se mantiene en 379, según el último informe que divulgó este viernes la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).