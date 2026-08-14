Bolsonaro vuelve a recortar distancia con Lula en eventual segunda vuelta, según sondeo

El derechista Bolsonaro obtendría un 40 % frente al 43 % de Lula en una eventual segunda vuelta de las elecciones, de acuerdo con el sondeo del centro Quaest.

Este escenario supone una leve mejora para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) respecto al porcentaje mostrado a inicios de agosto por esta misma empresa encuestadora, cuando el senador derechista registró el 39 % de las intenciones de voto y el actual mandatario, el 44 %.

La diferencia entre ambos candidatos continúa reduciéndose siendo que, en julio, esta misma encuestadora registró un 45 % de intención de voto para Lula en un eventual segundo turno contra un 37 % para Bolsonaro.

Por otro lado, en la primera vuelta de los comicios, Lula obtendría un 38 % y su principal rival, un 31 %.

Detrás le siguen el ultraderechista radical Renan Santos y el exgobernador de Goiás, el conservador Ronaldo Caiado, ambos con un 4 %.

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Flávio obtuvo un porcentaje de rechazo dos puntos porcentuales por encima del progresista en la encuesta, un 54 % contra un 52 % de Lula.

La leve mejora en las métricas de Flávio Bolsonaro coincide con un menor impacto mediático de la controversia que lo vincula con Daniel Vorcaro, un banquero actualmente en prisión por fraude.

El caso cobró relevancia en mayo, cuando el medio The Intercept filtró conversaciones en las que el senador le solicitaba a Vorcaro una millonaria suma de dinero para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

En el plano familiar y político, el candidato logró reconectar con su madrastra, la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

Tras meses de distanciamiento y un pedido público de disculpas, ambos se mostraron juntos esta semana en una reunión del Partido Liberal (PL).

Los nuevos datos se dan a menos de dos meses de las elecciones presidenciales del 4 de octubre, a dos días del inicio de la campaña en todo el país y en un momento clave de definiciones estratégicas para ambas campañas.

Por un lado, la encuesta se realizó justo después de que Bolsonaro confirmara como su compañero de fórmula al diputado y exfiscal Alfredo Gaspar, una figura estratégica proveniente del nordeste del país.

Asimismo, en la víspera, el senador presentó su plan de Gobierno, enfocado en el combate al crimen organizado, una reforma del Poder Judicial, el reajuste del gasto público y una política exterior pragmática orientada hacia Estados Unidos, Argentina e Israel.

Por otro lado, Lula divulgó hace una semana su programa de gobierno, centrado en la defensa de la soberanía, la reducción de la brecha social y el combate al crimen organizado.

El actual mandatario será el único de los trece aspirantes presidenciales que competirá al frente de una coalición multipartidaria formal, mientras que el resto de los competidores participará únicamente con el respaldo de sus propias agrupaciones.

Para la realización del estudio, la firma Quaest entrevistó a 2.004 personas entre el 10 y el 13 de agosto. La encuesta cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95 %.