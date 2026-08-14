Colombia proyecta la reconstrucción mientras continúa la búsqueda entre los escombros

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, planteó durante una visita a la ciudad de Quibdó, en la región del Pacífico, un plan especial para la reconstrucción del Chocó, uno de los departamentos más pobres del país y donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4, el más fuerte registrado en Colombia en lo que va de siglo.

"Yo quiero proponer un plan especial, un 'Plan Marshall' para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera", afirmó el mandatario, quien regresó este viernes a la región después de una primera visita el lunes.

Tras visitar Quibdó, De la Espriella viajó a Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto, donde calificó de "apocalíptica" la situación después de recorrer el centro y reunirse con las autoridades locales.

"Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad (...) y créanme que esta situación no nos va a quedar grande", afirmó.

De la Espriella señaló que, tras esa visita, continuaría su recorrido por El Cairo y Toro, en el norte del Valle del Cauca, antes de terminar la jornada en Cali, donde asumió la Presidencia hace apenas una semana.

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En 1948, EE.UU. aprobó el 'Plan de Recuperación Europea' o llamado hoy plan Marshall, con el cual se entregaría 13.000 millones de dólares en ayuda a las naciones europeas tras la Segunda Guerra Mundial.

El último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) elevó este viernes a 285 el número de fallecidos y mantuvo en 379 el de desaparecidos. La catástrofe deja además 3.975 heridos y 102.262 personas de 45.523 familias afectadas.

El terremoto destruyó 12.828 viviendas y averió otras 73.455, mientras que 121 edificios colapsaron y 2.205 centros educativos, 240 centros de salud, 44 puentes y 73 acueductos presentan daños.

En total, 426 municipios de 15 de los 32 departamentos del país sufrieron algún tipo de afectación, principalmente en Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío.

Mientras empiezan a plantearse los planes de reconstrucción, las brigadas nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros y hasta este viernes habían rescatado a 354 personas, según la UNGRD.

En Cali, las autoridades ampliaron otras 48 horas la ventana de búsqueda de personas con vida. Unos 1.800 rescatistas participan en las operaciones para localizar a por lo menos 111 desaparecidos en la ciudad.

"No estamos ahorrando esfuerzos, tenemos tecnología de punta, tenemos los mejores rescatistas de Colombia, siguen llegando los mejores rescatistas del mundo también", dijo a EFE el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

A esas labores se incorporó este viernes un contingente de 82 militares de las Fuerzas de Defensa de Israel, entre rescatistas, ingenieros y especialistas, desplegados en tres zonas de Cali.

Entre los cientos de familias que esperan noticias están los allegados de los mexicanos Mario Zapata y Brenda Flores, desaparecidos desde el lunes en Pereira, donde se hospedaban en el hotel Dibeni, una de las estructuras afectadas por el terremoto.

En esa ciudad, cuatro días después del terremoto, camiones y retroexcavadoras empiezan a retirar los escombros mientras algunos comercios vuelven a abrir y los habitantes intentan recuperar parte de sus pertenencias y retomar sus actividades.

La respuesta internacional también comenzó a mirar más allá de las tareas inmediatas de rescate. El Banco Mundial detalló este viernes una ayuda de 200 millones de dólares, desembolsada la víspera, para apoyar la emergencia y sentar las bases de la recuperación.

El BM realizará además una evaluación rápida de daños para calcular de manera preliminar las pérdidas económicas y ayudar al Gobierno colombiano a establecer las prioridades de reconstrucción.

Italia autorizó, por su parte, un paquete de 4,5 millones de euros para ayuda humanitaria y proyectos destinados a la recuperación de las comunidades afectadas, parte de los cuales se ejecutarán con organismos de Naciones Unidas y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

Acnur alertó además de la situación de las comunidades de desplazados golpeadas por el terremoto, muchas de las cuales afrontan nuevamente la pérdida de sus hogares, y recordó que solo tiene financiado el 20 % de los 86,2 millones de dólares que necesita este año para atender a desplazados y refugiados en Colombia.