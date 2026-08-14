Dos heridos, un fallecido y un desaparecido al caer una avioneta en el noreste de Bolivia

Se trata de la aeronave con matrícula CP-928 que, según informó la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), cubría la ruta de la ciudad de Trinidad, la capital de Beni, al aeropuerto de la localidad de Cachascani, en la misma región.

Inicialmente, la FAB había señalado en un comunicado que los cuatro ocupantes de la avioneta, dos fiscales, un abogado y el piloto, "fueron encontrados con vida, aunque dos presentan heridas de gravedad".

No obstante, horas después, el Ministerio de Defensa señaló en un comunicado de prensa que el personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) que se trasladó hasta el lugar en otra aeronave logró evacuar a "un herido de gravedad y el cuerpo sin vida de uno de los ocupantes".

Una tercera persona herida "fue evacuada en otra aeronave" y uno de los fiscales que viajaba en la avioneta accidentada "aún no fue ubicado, luego de haberse separado del grupo presuntamente con la intención de buscar ayuda", según el comunicado.

"Ante esta situación, dos rescatistas SAR permanecen en la estancia Cachascani y, junto con trabajadores del lugar, iniciaron las operaciones de búsqueda y localización del fiscal", agregó el ministerio.

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La FAB indicó que la avioneta que sufrió el accidente "había perdido contacto durante su recorrido" y fue encontrada después cerca de Cachascani, "luego de activarse su señal de emergencia ELT (Transmisor Localizador de Emergencia en inglés)".

Además señaló que se realizó una revisión en el sector, por lo que "el análisis de los datos de vigilancia radar permitió establecer elementos que contribuyeron a determinar el área donde se encontraba la aeronave".

La institución adelantó que "las circunstancias y las causas del accidente aún no fueron determinadas y deberán ser establecidas mediante la investigación correspondiente".

En abril un accidente similar de una avioneta privada, que ocurrió en Cochabamba (centro), dejó dos personas fallecidas, el piloto Carlos Moyano y el copiloto Julio Sardán.

La avioneta cayó en una zona boscosa entre la ciudad de Cochabamba y la localidad de Chimoré, en la zona del Trópico de Cochabamba.