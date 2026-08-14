EE.UU. eleva a 26,5 millones de dólares su ayuda a Colombia tras terremoto de 7,4

El Departamento de Estado indicó que también está utilizando el apoyo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) para transportar suministros de emergencia desde el almacén de preposicionamiento que mantiene en Miami hasta Colombia.

"El Departamento de Estado continúa coordinando con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y el Gobierno colombiano para evaluar y responder a las necesidades derivadas del terremoto", señaló la institución en un comunicado, en el que destacó la respuesta de la Administración de Donald Trump ante el desastre.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, uno de los más pobres del país, y se sintió con fuerza en varias zonas del centro y occidente de Colombia.

La tragedia ha movilizado a organismos estatales, organizaciones humanitarias, empresas y ciudadanos, que han aportado recursos, alimentos, equipos y otros elementos para atender la emergencia.

El monto se suma a los esfuerzos de las autoridades para responder a una emergencia que, cuatro días después del terremoto, continúa dejando un elevado número de víctimas y desaparecidos, mientras avanzan las labores de búsqueda, atención humanitaria y evaluación de daños.