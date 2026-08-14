EEUU presenta nueva acusación contra sospechoso de provocar mortal incendio en Los Ángeles

Jonathan Rinderknecht, de 30 años, enfrentó un juicio en junio pasado por supuestamente iniciar maliciosamente lo que se convirtió en el Incendio de Palisades, ocurrido en enero de 2025 y que se cobró la vida de 12 personas. Pero el jurado no logró ponerse de acuerdo por lo que el proceso fue anulado.

La Fiscalía estadounidense presentó una nueva acusación contra el sospechoso, en el que descartaron uno de los tres cargos originales y modificaron los otros dos, según informó este viernes Los Angeles Times.

Rinderknecht ha mantenido su inocencia. Diez de los doce jurados en el primer juicio se pusieron de su lado.

De acuerdo con las autoridades, el hombre provocó un incendio en Año Nuevo que ardió lentamente durante días y que se vio avivado por fuertes vientos en la mañana local del 7 de enero y que devastó el acaudalado sector de Palisades.

Entre las pruebas recopiladas de sus dispositivos digitales se encontraba una imagen generada en ChatGPT que mostraba una ciudad en llamas, declaró el fiscal federal para California Bill Essayli cuándo presentó la primera acusación.

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Según una declaración jurada presentada, las autoridades determinaron que el fuego de Palisades era un incendio "remanente", una continuación del de Lachman que comenzó temprano en la mañana del día de Año Nuevo de 2025.

Si bien las llamas fueron sofocadas por los bomberos rápidamente, el fuego siguió ardiendo bajo tierra sin que nadie lo supiera hasta el 7 de enero, cuando fuertes vientos hicieron que el incendio subterráneo saliera a la superficie y se propagara.

Las autoridades señalaron que Rinderknecht, que trabajaba como conductor de Uber, fue al sendero Skull Rock, caminó por la zona y grabó videos, mientras escuchaba una canción cuyo video mostraba objetos incendiándose. Poco después, se detectó el inicio del fuego, y aunque intentó llamar al 911, no logró comunicarse de inmediato.

Rinderknecht huyó del lugar en su vehículo y luego regresó para observar el incendio y grabarlo nuevamente.

Más tarde mintió a las autoridades sobre su ubicación, pero los datos de su iPhone demostraron que estaba a solo nueve metros del punto de origen del fuego. El hombre se mudó a Florida, donde finalmente fue detenido en octubre pasado.

El nuevo juicio contra Rinderknecht fue programado para octubre, según el rotativo angelino.

El incendio de Palisades, el más violento de un conjunto de fuegos que devastaron grandes vecindarios en enero pasado en Los Ángeles, arrasó casi 9.500 hectáreas y quemó más de 6.000 estructuras.