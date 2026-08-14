El Festival de Sarajevo homenajea desde hoy a Emily Watson, Woody Harrelson y Diego Luna

El certamen fue fundado en 1995 como un acto de resistencia cultural y supervivencia humana durante el asedio al que sometían las tropas serbias a la capital de Bosnia-Herzegovina.

La edición de este año, que culmina el 21 de agosto, se inaugura con una ceremonia en el Teatro Nacional de Sarajevo durante la que se proyectará la película ‘Fatherland’ del director polaco Paweł Pawlikowski, que en 2013 ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa con 'Ida'.

El propio Pawlikowski, que ganó con 'Fatherland' el premio a la mejor dirección en la pasada edición de Cannes, estará presente en la ceremonia, informa el Festival.

Watson, Harrelson, Hadzihafizbegovic, Luna y Farhadi serán galardonados con el ‘Corazón Honorífico de Sarajevo’, con el que el Festival premia la contribución de profesionales del cine a este arte.

Durante la semana que dura el certamen, por Sarajevo pasarán directores, actores, productores, distribuidores, programadores de festivales, estudiantes de cine, turistas y aficionados, con una asistencia esperada de más de 150.000 personas.

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Serán proyectadas unas 250 películas, muchas al aire libre, mientras que en la selección a competición se presentan 51 nuevas películas del sudeste de Europa, incluyendo 21 estrenos mundiales y otros europeos y regionales.

"Hoy en día, el Festival de Cine de Sarajevo es el lugar donde la cinematografía regional suele iniciar su andadura internacional en festivales. Esto no es fruto de una sola edición, sino de más de tres décadas de confianza por parte de los autores que traen sus películas aquí", ha declarado el director del evento, Jovan Marjanovic.

Este año habrá cuatro secciones para los premios Corazón de Sarajevo: largometraje de ficción, largometraje, cortometraje documental y cortometraje estudiantil.

"Las películas que presentamos este año dan testimonio de la valentía de los autores, la diversidad poética y el alto nivel artístico de la producción en el sudeste de Europa. Estoy seguro de que esta selección será una valiosa experiencia tanto para el público como para los numerosos profesionales del cine que visitan Sarajevo", ha dicho Marjanović.

El Festival también ofrecerá una serie de eventos paralelos, especialmente musicales, como un concierto del grupo británico The Prodigy.

Los medios bosnios informan desde hace días sobre la "fiebre" del Festival en la ciudad: las banderas rojas del certamen ondean en las calles, los carteles son visibles en las plazas y los escaparates, y la plaza frente al Teatro Nacional está totalmente preparada para recibir a numerosos invitados y aficionados al séptimo arte..