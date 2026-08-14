Clima
14 de agosto de 2026 a la - 05:28

Clima en Paraguay: ¿seguirán las lluvias durante el fin de semana?

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Diego Peralbo

El pronóstico meteorológico anticipa un viernes con nuevas precipitaciones en gran parte del país. ¿Se mantendrán inestables las condiciones del tiempo el sábado y el domingo?

Por ABC Color

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en la zona este del país.

Las precipitaciones continuarían mañana, sábado, en las zonas sur y este del país, y el domingo en el norte. Mientras tanto, en el resto del país las condiciones del tiempo se normalizarían durante el fin de semana.

El ambiente se mantiene fresco hoy, con un pronóstico de temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 16 en Ciudad del Este, 12 en Encarnación y hasta 18 en el Chaco, con máximas entre 19 y 32 grados.

CiudadTemperatura mínima del viernesTemperatura máxima del viernes

Concepción

15 °C

26 °C

San Pedro

14 °C

23 °C

Caacupé

13 °C

21 °C

Villarrica

13 °C

20 °C

Coronel Oviedo

13 °C

21 °C

Caazapá

12 °C

19 °C

Encarnación

12 °C

19 °C

San Juan Bautista

12 °C

19 °C

Paraguarí

13 °C

20 °C

Ciudad del Este

16 °C

23 °C

Asunción

13 °C

20 °C

Pilar

12 °C

19 °C

Pedro Juan Caballero

17 °C

29 °C

Salto del Guairá

17 °C

25 ºC

Pozo Colorado

14 °C

22 °C

Fuerte Olimpo

18 °C

32 °C

Mariscal Estigarribia

15 °C

27 °C

Sin embargo, se espera un notable aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en la capital y 33 grados el domingo, con mínimas de 16 y 22 grados en esos días.