Clima en Paraguay: ¿seguirán las lluvias durante el fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en la zona este del país.

Las precipitaciones continuarían mañana, sábado, en las zonas sur y este del país, y el domingo en el norte. Mientras tanto, en el resto del país las condiciones del tiempo se normalizarían durante el fin de semana.

El ambiente se mantiene fresco hoy, con un pronóstico de temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 16 en Ciudad del Este, 12 en Encarnación y hasta 18 en el Chaco, con máximas entre 19 y 32 grados.

Ciudad Temperatura mínima del viernes Temperatura máxima del viernes Concepción 15 °C 26 °C San Pedro 14 °C 23 °C Caacupé 13 °C 21 °C Villarrica 13 °C 20 °C Coronel Oviedo 13 °C 21 °C Caazapá 12 °C 19 °C Encarnación 12 °C 19 °C San Juan Bautista 12 °C 19 °C Paraguarí 13 °C 20 °C Ciudad del Este 16 °C 23 °C Asunción 13 °C 20 °C Pilar 12 °C 19 °C Pedro Juan Caballero 17 °C 29 °C Salto del Guairá 17 °C 25 ºC Pozo Colorado 14 °C 22 °C Fuerte Olimpo 18 °C 32 °C Mariscal Estigarribia 15 °C 27 °C

Sin embargo, se espera un notable aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en la capital y 33 grados el domingo, con mínimas de 16 y 22 grados en esos días.