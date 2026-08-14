Clima en Paraguay: ¿seguirán las lluvias durante el fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en la zona este del país.
Las precipitaciones continuarían mañana, sábado, en las zonas sur y este del país, y el domingo en el norte. Mientras tanto, en el resto del país las condiciones del tiempo se normalizarían durante el fin de semana.
El ambiente se mantiene fresco hoy, con un pronóstico de temperaturas mínimas de 13 grados centígrados en Asunción, 16 en Ciudad del Este, 12 en Encarnación y hasta 18 en el Chaco, con máximas entre 19 y 32 grados.
|Ciudad
|Temperatura mínima del viernes
|Temperatura máxima del viernes
Concepción
15 °C
26 °C
San Pedro
14 °C
23 °C
Caacupé
13 °C
21 °C
Villarrica
13 °C
20 °C
Coronel Oviedo
13 °C
21 °C
Caazapá
12 °C
19 °C
Encarnación
12 °C
19 °C
San Juan Bautista
12 °C
19 °C
Paraguarí
13 °C
20 °C
Ciudad del Este
16 °C
23 °C
Asunción
13 °C
20 °C
Pilar
12 °C
19 °C
Pedro Juan Caballero
17 °C
29 °C
Salto del Guairá
17 °C
25 ºC
Pozo Colorado
14 °C
22 °C
Fuerte Olimpo
18 °C
32 °C
Mariscal Estigarribia
15 °C
27 °C
Sin embargo, se espera un notable aumento de la temperatura en los próximos días, con máximas de 28 grados mañana en la capital y 33 grados el domingo, con mínimas de 16 y 22 grados en esos días.