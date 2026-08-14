El Military Tattoo reúne a más de 800 artistas ante el castillo de Edimburgo

Bajo el lema A Call To Gather (Una llamada a reunirse), artistas llegados de países como Alemania, Nueva Zelanda, Catar y Estados Unidos comparten hasta el 29 de agosto la explanada del castillo con las tradicionales gaitas, tambores y formaciones escocesas.

Gaitas, canciones, coreografías, formaciones militares y juegos de luces y proyecciones se suceden sobre la explanada con las murallas iluminadas del castillo como telón de fondo.

“Tenemos la responsabilidad de cuidar la tradición escocesa, pero también la de crear algo que nadie haya visto antes. Tenemos que sorprender a nuestro público año tras año”, explicó a EFE el director creativo del Tattoo, Alan Lane.

Lane señaló que las funciones están llenando su capacidad y confió en completar el aforo durante el resto de la temporada.

El espectáculo utiliza como hilo conductor The Call 1914, una estatua que homenajea a los escoceses que respondieron desde distintos lugares del mundo a la llamada para combatir en la Primera Guerra Mundial y que representa al narrador, al que pone voz el actor escocés Richard Rankin, conocido por series como ‘Outlander’ y ‘Rebus’.

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Entre los participantes está el sargento James Wilson, de la banda del Ejército de Estados Unidos, quien destacó a EFE la experiencia de actuar ante más de 8.000 personas frente al castillo y compartir escenario con participantes de numerosos países.

Desde Alemania, el sargento Jonas Kovač resumió el espíritu de la cita como una muestra de “camaradería internacional”, con personas de distintos países “creando arte juntas”.

Lane adelantó además a EFE que la edición de 2027 llevará por título ‘The Same Heartbeat’ y celebrará la percusión y los vínculos compartidos, con la participación, entre otros, de representantes de Japón y de la Guardia Real noruega.

El Tattoo celebra 26 funciones entre el 7 y el 29 de agosto, coincidiendo con otras grandes citas del agosto cultural de Edimburgo, como el Fringe y el Festival Internacional.