Empresarios de Colombia recaudan más de 64 millones de dólares para víctimas de terremoto

La cifra fue anunciada este viernes por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante la clausura de su congreso anual en Cartagena de Indias, donde el sector productivo lanzó la campaña 'Empresas Unidas por Colombia' para recaudar fondos destinados a las regiones afectadas por el terremoto.

"Tenemos un estado de ánimo distinto", dijo el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, durante el cierre del encuentro, en el que destacó que el recaudo "superó todas las expectativas".

Una parte importante de los recursos llegó en las últimas horas de la campaña, cuando la cifra ya había superado los 100.000 millones de pesos (unos 32 millones de dólares), y la familia Santo Domingo, uno de los grupos empresariales más importantes del país, que controla Caracol Televisión, Cine Colombia o los supermercados D1, entre otras compañías, anunció una donación de otros 100.000 millones de pesos.

La ANDI destacó en sus redes sociales que el recaudo refleja "la solidaridad y el compromiso del sector productivo con las familias y regiones afectadas por el terremoto".

La campaña contó con la participación de empresas y organizaciones de distintos sectores, entre ellas Bancolombia, Alquería, Alpina, PepsiCo, el Grupo Nutresa, Nestlé, Terpel, Acerías Paz del Río, Aris Mining, Geopark, Esenttia, Ternium, Tenaris, Haceb y Brinsa.

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Los recursos serán administrados mediante una fiducia y se destinarán a atender las necesidades de las comunidades afectadas por el desastre, cuya respuesta se extenderá durante los próximos meses.

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, uno de los más pobres del país, y se sintió con fuerza en varias zonas del centro y occidente de Colombia.

La tragedia ha movilizado a organismos estatales, organizaciones humanitarias, empresas y ciudadanos, que han aportado recursos, alimentos, equipos y otros elementos para atender la emergencia.

El monto se suma a los esfuerzos de las autoridades para responder a una emergencia que, cuatro días después del terremoto, continúa dejando un elevado número de víctimas y desaparecidos, mientras avanzan las labores de búsqueda, atención humanitaria y evaluación de daños.