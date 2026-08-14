Gobierno de Perú declara en emergencia abastecimiento de hidrocarburos en región amazónica

Ante las protestas y paralización del transporte en esta región, ubicada en el centro del país, la presidenta, Keiko Fujimori, anunció este viernes como medida extraordinaria un subsidio focalizado en el precio de los combustibles, de entre 15 y 20 %, para los transportistas de carga y pasajeros, incluidos mototaxistas y quienes prestan el servicio por vía fluvial.

Fujimori dijo que su gobierno tiene la obligación de tener respuestas "cuando causas externas afectan la calidad de vida de los compatriotas", tras señalar que el incremento de los combustibles responde al conflicto armado en Medio Oriente y los obstáculos para la distribución a nivel mundial.

Horas después de este anuncio, el Ministerio de Energía y Minas publicó una resolución que declara en emergencia el abastecimiento de hidrocarburos en Ucayali por un periodo de hasta un año, contado a partir del día siguiente de su difusión.

"Esta disposición permitirá adoptar medidas a corto plazo para brindar mayor seguridad al suministro en la región, contribuyendo a garantizar la continuidad de actividades económicas, básicas y esenciales, necesarias para el desarrollo y bienestar social en la región Ucayali", agregó el ministerio en un comunicado.

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, destacó que esta medida constituye una respuesta concreta frente a la situación registrada en Ucayali, y se suma al subsidio focalizado al diésel dirigido al transporte de carga y pasajeros a nivel nacional.

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De acuerdo a la normativa, publicada en el diario oficial El Peruano, la declaratoria responde a "la vulnerabilidad que presenta la región en su infraestructura de almacenamiento y comercialización, los reducidos niveles de autonomía y su dependencia del transporte terrestre desde la costa, cuyas rutas pueden verse afectadas por factores sociales, naturales y accidentes".

Agregó que esta situación puede generar interrupciones en el suministro y mayores costos de los combustibles hacia la región.

Shinno detalló que Ucayali cuenta con inventarios equivalentes a entre un día y medio y tres días de consumo y con esta medida se busca generar las condiciones para elevar esta disponibilidad a siete días, de manera que la región cuente con un mayor margen de respuesta ante eventuales interrupciones en la cadena logística y se reduzcan condiciones que puedan favorecer la especulación de precios.

La norma establece que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) establecerá las medidas transitorias que resulten necesarias para atender la situación de emergencia declarada, como incluir excepciones al cumplimiento de determinados artículos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos.

Para ello, el regulador podrá aprobar medidas alternativas como el uso temporal de tanques de almacenamiento adicionales, para incrementar la disponibilidad de combustibles, especialmente del diésel.