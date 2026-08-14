Gremios y campesinos protestan en Asunción en víspera de los 3 años del Gobierno de Peña

Con pancartas en las que se leía la frase "Paraguay duele", un grupo de campesinos marchó por el centro de la ciudad en repudio a la Administración de Peña y como respuesta al lema "vamos a estar mejor", que el mandatario usó durante su campaña presidencial.

Los manifestantes caminaron los pocos metros entre la Plaza Uruguaya y el Panteón Nacional de los Héroes, en el microcentro capitalino, donde se concentraron para escuchar discursos de líderes de la Federación Nacional Campesina (FNC) y dirigentes del izquierdista Partido Paraguay Pyahurã (PPP).

En paralelo, decenas de miembros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP) y del Sindicato Auténtico de Defensa del Instituto de Previsión Social (IPS) intentaron marchar esta jornada hasta Mburuvicha Róga (nombre en guaraní de la residencia presidencial), aunque las autoridades policiales lo impidieron.

Sin embargo, esto no evitó que hicieran un cacerolazo en las cercanías de la residencia presidencial y lanzaran consignas contra el Gobierno, al que responsabilizaron por la "crisis" en el IPS y en sector educativo.

Las movilizaciones se produjeron pese al sostenido crecimiento del producto interior bruto (PIB) que el Banco Central del Paraguay (BCP) ha reportado durante la gestión de Peña, y que en 2025 marcó un 6,6 %, el mayor de la región latinoamericana.

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En este sentido, los manifestantes dijeron a periodistas que sufren miserias, al tiempo que rechazaron que el mandatario presente ante el mundo una imagen de prosperidad en el país.