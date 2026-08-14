Hallan un nuevo dron en Rumanía, el tercero en un solo día

El Ministerio de Defensa rumano indicó en un comunicado haber sido notificado "sobre el avistamiento de un dron en la zona de Plauru, en el condado de Tulcea (sureste del país)".

Un equipo de especialistas enviado al lugar identificó el objeto y acordonó la zona, añade la breve nota.

La pequeña localidad de Plauru se encuentra en el delta del Danubio, donde el río desemboca en el mar Negro, justo frente a la ciudad ucraniana de Izmail.

Se trata del tercer incidente de este tipo confirmado en un solo día en este país de la Unión Europea y la OTAN que comparte una frontera de más de 600 kilómetros con Ucrania, mientras que un cuarto objeto encontrado en una playa está bajo investigación ante la sospecha de que se trate también de uno de esos dispositivos.

Fue asimismo en el condado de Tulcea, aunque algo más lejos, cerca de la localidad de Greci, donde se descubrió hoy otro dron y rastros de combustión en una superficie reducida de la zona.

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El objeto fue neutralizado a las 20:13 hora local (17:13 GMT) "en condiciones seguras" por los especialistas, según informó Defensa.

Horas antes ya se habían identificado los fragmentos de un dron enganchados en los pilares de un puesto de socorrismo en una playa de la costa del mar Negro, en el condado de Constanza, vecino a Tulcea.

Las autoridades estiman posible que pertenezcan a un aparato localizado la víspera flotando en la orilla del mar en esa misma playa, a 25 kilómetros de la ciudad de Constanza, el principal puerto de Rumanía.

La prensa local afirmó que más adelante varios turistas alertaron a las autoridades sobre un objeto sospechoso que flotaba cerca de la costa en Saturn, otra localidad ribereña del mar Negro.

Imágenes captadas en el lugar muestran un objeto de color oscuro con elementos similares a alas, parcialmente sumergido en el agua y a poca distancia de la playa. Hay una investigación en curso.

El primer ministro rumano, Ilie Bolojan, resaltó la urgencia de equipar al Ejército con sistemas de combate contra drones lo antes posible.

"Tenemos una realidad que no podemos negar: la guerra generada por la agresión de Rusia contra Ucrania tiene efectos en nuestras fronteras" y "es de esperar" que los drones o sus restos lanzados en la zona sigan llegando hasta Rumanía, advirtió el mandatario en una rueda de prensa en Bucarest.