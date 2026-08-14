Jefa negociadora de oposición exige la libertad de todos los presos políticos en Venezuela

"Con esperanza por el reencuentro de las familias venezolanas, recibimos la información de las excarcelaciones. No son todos y merecen libertad plena, sigamos exigiendo sin descanso hasta que cada ciudadano se reencuentre con su familia", escribió la exdiputada en la red X al reaccionar a estas liberaciones, que se dan dos días después de haber culminado el primer ciclo del diálogo impulsado por Estados Unidos.

Previamente, el Gobierno explicó en un comunicado que las nuevas excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

Hasta las 17:30 hora local (21:30 GMT) de este viernes, la ONG Foro Penal había confirmado 45 excarcelaciones y pidió que este proceso "no termine hasta que no quede ni un preso político tras las rejas".

Esta organización no gubernamental, que lidera la defensa de los presos políticos, contabilizaba hasta el pasado lunes 391 detenidos, entre ellos 228 civiles y 163 militares.

Además de Figuera y Foro Penal, diversas organizaciones políticas y de derechos humanos, así como diputados opositores, exigen la liberación de todos los presos políticos.

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Las excarcelaciones se han dado en centros de reclusión como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, ubicadas en zonas del estado Miranda (norte) cercanas a Caracas.

Figuera, quien se reunió esta semana con familiares de presos políticos, se comprometió el jueves a trabajar para lograr más liberaciones en los "próximos días".

Desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado enero en Caracas por Estados Unidos, cientos de presos políticos han sido excarcelados, varios de ellos como parte de una amnistía aprobada en febrero que también benefició a miles de personas que tenían su libertad restringida.

El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron el miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos.