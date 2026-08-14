Luís Montenegro dice que privatización parcial de TAP será "más favorable" de lo previsto

El jefe del Gobierno de centroderecha realizó esta afirmación en un acto de su fuerza política (Partido Social Demócrata) en el sur del país, sin dar a conocer el valor final.

"Tengo una convicción muy firme de que vamos a iniciar la recuperación total del valor que los portugueses invirtieron en TAP. Vamos a tener primero un encaje con la venta de este porcentaje del capital y vamos a proyectar para el futuro los resultados de la empresa, para que los dividendos puedan compensar paulatinamente la inversión que realizamos", aseguró.

El Gobierno portugués prevé vender el 44,9 % a un socio estratégico y reservar otro 5 % para los trabajadores, mientras que el Estado conservará al menos el 50,1 % del capital y, por tanto, el control de esta aerolínea.

Air France-KLM y Lufthansa son los únicos que permanecen en la puja después de que IAG, matriz de Iberia y British Airways, no entregara una propuesta preliminar en abril.

En julio finalizó el plazo para presentar ofertas vinculantes en el proceso de reprivatización de TAP, que puso en marcha el año pasado el Ejecutivo de Montenegro.

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Se abre ahora una nueva fase en la que serán comparados el precio, el proyecto industrial y los compromisos estratégicos de los dos únicos candidatos que permanecen en la carrera.

Parpública, la sociedad estatal encargada del proceso, deberá elaborar un informe detallado sobre las dos propuestas y las diligencias informativas realizadas durante el procedimiento en un plazo de 30 días, y después serán remitidas al Gobierno.