Mangione admite el asesinato del CEO y se declara culpable de cargos federales

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía lo que estaba haciendo", declaró el joven de 28 años con voz serena y prácticamente sin emoción ante la jueza Margaret Garnett, en un tribunal federal de la ciudad en el que también estaba presente la familia del director ejecutivo.

Mangione, quien vestía su uniforme de preso color caqui y permaneció sentado durante su discurso, dijo que el ataque a Thompson se produjo tras soportar años de dolor intenso debido a una lesión de espalda.

Asimismo, detalló que había fabricado el arma mediante una impresora 3D y explicó cómo localizó una conferencia de UnitedHealthcare y consiguió los detalles de dónde se celebraría.

La magistrada aceptó la declaración de culpabilidad y fijó la fecha de la sentencia para el próximo 18 de diciembre.

Los fiscales federales recomendaron una pena de entre 192 y 365 meses (de 16 a 30,5 años) para Mangione; no obstante, Garnett recalcó que será ella la encargada de "elegir" la sentencia en diciembre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta ahora, Mangione -que está recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn- se había declarado inocente de los cargos federales y estatales, y se esperaba que el acusado fuera juzgado en un tribunal federal en enero por los dos delitos de acoso relacionados con el asesinato del director ejecutivo.

Los cargos federales son más graves y no tienen la opción de libertad condicional, mientras que el cargo estatal por asesinato puede llevar a una sentencia de 25 años a cadena perpetua.

El inicio de la selección de jurado para su juicio estatal está programado para principios de septiembre.

Los abogados de Mangione han planteado reiteradamente el argumento de la doble incriminación; incluso el propio Mangione lo hizo ante el tribunal en febrero, cuando dijo: "Uno más uno son dos: doble incriminación, bajo cualquier definición basada en el sentido común".

A la salida de la audiencia, la abogada principal de Mangione, Karen Friedman, dijo que la defensa presentó una moción ante el tribunal estatal "exponiendo por qué deben desestimarse los cargos estatales, en virtud de las protecciones de Nueva York contra el doble enjuiciamiento".

En una resolución dictada el año pasado, el juez Gregory Carro, encargado del caso estatal, determinó que el argumento de la defensa era "prematuro" debido a que el caso federal aún no se había resuelto.

No obstante, el juez Carro indicó que los abogados defensores podrían plantear la cuestión si Mangione llegaba a un acuerdo de culpabilidad antes del juicio estatal.

Desde que se revelaron las primeras fotos de Mangione, surgió un club de fans que admiraban al joven tanto por su causa como por su aspecto físico.

A sus audiencias han acudido decenas de seguidores, en su mayoría chicas jóvenes, para mostrarle su apoyo, muchas de las cuales dijeron a EFE que creían que el acusado era inocente. Por esta razón, algunas de ellas salían hoy de la corte con lágrimas.

Una campaña 'online' ha recaudado más de 1,5 millones de dólares para el fondo de defensa legal de Mangione, con una donación media de 15 dólares, y el detenido ha recibido en la cárcel miles de cartas.