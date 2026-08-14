Panamá y Colombia trabajan en la selva del Darién para frenar al Clan del Golfo

"Estamos intentando combatirlas (las hectáreas de siembra de coca) con todos nuestro pie de fuerza, con todos nuestros mecanismos, haciendo una operación mancomunadamente con las fuerzas de Panamá, pero es muy complejo", declaró este viernes a EFE el subteniente Miguel Vega, de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia.

El Puesto Binacional de Alto Limón es uno de los tres que se extienden en la frontera selvática, de 266 kilómetros. En él hay 19 funcionarios colombianos de todas las fuerzas que comparten operaciones de seguridad y resguardo junto con agentes panameños, como detalló Vega.

El objetivo es el Clan del Golfo, considerada la mayor organización criminal de Colombia, dedicada principalmente al narcotráfico pero también al tráfico de migrantes, minería ilegal y extorsión.

"Ahí (en el Darién) nadie realiza actividades ilícitas si no tiene el control el Clan del Golfo desde el territorio colombiano", dijo a EFE el subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá, el comisionado Héctor De Sedas Cedeño.

EFE constató este viernes en un recorrido aéreo organizado por Senafront que el sembradío de coca situado en territorio colombiano está a unos pocos kilómetros del Puesto Binacional Alto Limón. Campesinos de la zona son los encargados de la plantación son los encargados de la plantación.

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Hasta allí llegan "helicópteros Black Hawk, que suben una tripulación de 15 a 20 funcionarios, que llegan con glifosato y erradican en el sector", relató Vega.

Hay "unas 500 hectáreas de siembra de coca. Están allí todavía", pues se trata de operaciones complicadas, en un territorio lejos de los centros de mando, de difícil acceso y con presencia de grupos armados.

El tema de seguridad es vital, porque aunque son campesinos los que se encargan de los cultivos también hay grupos armados en la zona y "el tema de erradicación sin seguridad, pues es complejo", señaló Vega.

"Entonces ahí es donde entran los hermanos panameños y nos ayudan con el tema de seguridad. Mientras nosotros hacemos la misión de erradicación, ellos nos prestan cobertura ante estos grupos armados, que son del Clan del Golfo como le decía a mi general", dijo Vega.

Tanto el comisionado del Senafront como el subteniente de la Policía Nacional de Colombia señalaron que otro de los objetivos de los puestos binacionales es impedir que el Clan del Golfo se desplace a Panamá.

Vega dijo que ante el cambio de Gobierno en Colombia, con la llegada del presidente ultraderechista, Abelardo de la Espriella, que ha prometido mano dura contra el crimen organizado, grupos como el Clan del Golfo "están buscando alternativas para salir de Colombia y sabemos que una alternativa es Panamá".

"Entonces estamos trabajando desde la unión con Panamá para que estos individuos no puedan salir del país (de Colombia)", dijo Vega.

De Sedas dijo por su parte que "con las nuevas políticas en Colombia no hay una información de que ellos (el Clan del Golfo) quieran entrar a Panamá, pero estamos haciendo acciones preventivas" para "disuadir a esos delincuentes de que no entren a territorio panameño".

Además de los tres puestos binacionales, "hay otras cuatro bases operacionales intermedias que forman una cadena de protección de nuestras fronteras", dijo de Sedas.

La gira a Alto Limón a la que asistió EFE se realizó en el marco del despliegue de más de 700 agentes de las fuerzas especiales del Senafront en puntos tácticos y estratégicos, así como en los Puestos Binacionales de Vigilancia de Panamá y Colombia, para reforzar la seguridad fronteriza, indicó el organismo de seguridad panameño.

Panamá abolió el Ejército en 1990 y su seguridad recae en la Fuerza Pública, conformada por las policías especializadas Senafront, Servicio Nacional Aeronaval (Senan), Servicio de Protección Institucional (SPI), Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración (SNM).