Peña dice que diferencias "irreconciliables" entre Lula y Milei no han afectado a Mercosur

"Nosotros estamos siempre tratando de interceder para que las diferencias de los jefes de Estado no vayan a instancias que afecten al bloque", sostuvo Peña en una entrevista en el canal local Unicanal, en la víspera de cumplir su tercer año al frente del Ejecutivo en Paraguay.

Peña ratificó que la tensa relación entre Lula y Milei, que derivó en una crisis diplomática entre sus países tras los repetidos insultos del argentino contra el líder progresista, "hasta ahora no tuvo consecuencias" en el Mercosur, bloque al que Bolivia está en proceso de adhesión plena.

El mandatario consideró que Lula y Milei a "estas alturas" tienen "diferencias irreconciliables", aunque destacó que "ambos entienden que la relación de sus países es mucho más grande que la relación entre ellos".

Brasil y Argentina atraviesan una grave crisis diplomática después de la participación de Milei, el pasado 25 de julio, en la ceremonia de proclamación de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre en Brasil, en las que Lula buscará su cuarto mandato no consecutivo.

En la ceremonia, el dirigente argentino se refirió a Lula como "presidiario" y "ladrón", en un discurso encendido y repleto de ofensas en el que lo acusó también de despilfarrar el dinero público de Brasil.

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En respuesta, el 4 de agosto pasado, el Gobierno de Lula comunicó la expulsión del embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, y decidió no enviar a su representante a Buenos Aires, quien había sido llamado a consultas una semana antes.

Brasil redujo las relaciones diplomáticas entre ambos países a nivel de encargados de negocios, mientras no cesen los ataques de Milei, dijo entonces a EFE una fuente del Gobierno brasileño.

Por su parte, la Administración de Milei ha minimizado el episodio, que encuadra dentro de las "diferencias políticas e ideológicas" muy marcadas entre ambos mandatarios.