"A consecuencia de los ataques en julio resultaron heridos al menos 1.441 civiles y murieron 201", aseveró en un informe difundido por la agencia rusa TASS.

Según el diplomático, más del 90 % de las víctimas en general durante este mes se debió a ataques de drones enemigos.

Denunció que "el incremento del uso de este tipo de armamento es una consecuencia directa de la entrega por parte de la Unión Europea de grandes sumas de dinero para aumentar la compra de drones".

"Las estadísticas presentadas son un testimonio directo de la responsabilidad de los patrocinadores extranjeros del régimen de Kiev en el asesinato de la población civil", sostuvo.

Señaló que "el crédito de 90.000 millones de euros entregado por Bruselas para la militarización de Kiev tuvo consecuencias directas en un incremento considerable del número de habitantes de las regiones rusas muertos y damnificados".

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"La cifra de civiles damnificados a consecuencia de la acciones criminales de las formaciones militares ucranianas se multiplicó por cuatro desde principios de año (387 en enero, 1.739 en julio)", lo cual significó una media diaria de siete muertos y 49 heridos.

Las regiones más afectadas fueron las fronterizas Bélgorod y Kursk, con el 30,16 % y el 20,57 % del total de los ataques, respectivamente, seguidas por la anexionada región ucraniana de Jersón, con el 16,77 %.

La región rusa de Briansk, junto a Donetsk y Zaporiyia, también fueron víctimas de múltiples ataques ucranianos, que en total afectaron a otras 41 regiones rusas alejadas del campo de batalla, "ampliando considerablemente la geografía de la destrucción e incrementando el número de víctimas civiles".

Los datos presentados por el diplomático ruso concuerdan con los del proyecto independiente ruso Conflict Intelligence Team (CIT), que cifró en 634 el número de víctimas civiles de ambos países en julio.

Según este grupo, cerca de un 30 % del total de las víctimas correspondió a civiles en territorio ruso o en las regiones ucranianas controladas por las Fuerzas Armadas de Rusia.