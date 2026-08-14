Secretario general de la OEA liderará misión a Haití para concretar ayuda internacional

La misión interamericana de alto nivel incluirá además a la secretaria general de la Comunidad del Caribe (CARICOM), Carla Barnett, junto a representantes de Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otras instituciones.

La OEA insistió en un comunicado que esta visita se produce en "un momento importante para Haití", donde las autoridades trabajan por asegurar las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el 13 de diciembre.

Según la organización multinacional con sede en Washington, "la misión busca traducir la solidaridad internacional en una mayor coordinación y en apoyo concreto a las prioridades identificadas por los propios haitianos".

"Nuestro propósito al venir juntos a Haití no es simplemente demostrar solidaridad, sino continuar fortaleciendo la coordinación y ayudar a lograr resultados en materia de seguridad, elecciones, fortalecimiento institucional, necesidades humanitarias y desarrollo a largo plazo", afirmó el secretario general de la OEA.

Ramdin espera reunirse con el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé; la ministra de Exteriores, Raina Forbin, entre otras autoridades gubernamentales, electorales y policiales en el país.

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Además, se prevé que el surinamés firme un acuerdo de cooperación con Japón para impulsar el desarrollo económico y social en la nación caribeña, y un segundo pacto con la ONG brasileña Viva Rio para establecer un marco de colaboración en apoyo de iniciativas de inclusión social, cohesión social y desarrollo comunitario en Haití.

La agenda de Ramdin incluye una parada en la sede de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés) aprobada por las Naciones Unidas para enfrentar a las bandas armadas haitianas y reuniones con responsables de misiones de la ONU.

La misión concluirá el miércoles 19 de agosto con consultas para identificar posibles áreas de seguimiento y de fortalecimiento de la cooperación en apoyo de la transición, la recuperación y el desarrollo a largo plazo de Haití, adelantó la OEA.

Haití sufre una crisis multidimensional marcada por el control de bandas armadas, violencia extrema, desplazamientos masivos y colapso institucional, lo que ha provocado que millones de haitianos padezcan hambre y necesiten ayuda humanitaria.