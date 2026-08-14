S&P Global Ratings eleva la calificación crediticia de Ecuador a B por su mejora fiscal

De acuerdo con el Gobierno, la calificadora destacó los avances económicos y fiscales realizados en los últimos años, así como una mayor estabilidad política, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la recuperación de la confianza extranjera, que permitió a Ecuador retornar a los mercados internacionales de capitales a inicios de este año.

En su informe publicado la noche del jueves, S&P señaló que la continua aplicación de medidas fiscales políticamente delicadas, el acceso a la financiación oficial y del mercado de capitales, y una mejor posición externa han fortalecido la capacidad de pago de Ecuador.

El presidente Daniel Noboa ha puesto en marcha una serie de reformas impopulares para reducir el déficit fiscal, con la tutela de un programa crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 5.000 millones de dólares en cuatro años (2024-2028).

Entre las medidas tomadas por el mandatario figuran el incremento del impuesto al valor agregado en tres puntos porcentuales, del 12 % al 15 %, y la eliminación al subsidio al diésel, que causó protestas sociales entre septiembre y octubre del año pasado.

Además, el jefe de Estado ha realizado recortes en el Gobierno, al disminuir de veinte a diez los ministerios, como parte de un "proceso de optimización institucional" que aún está en ejecución.

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Sin embargo, la agencia afirmó que el país enfrenta desafíos para impulsar su agenda de crecimiento económico, que incluye los posibles impactos que podría causar el fenómeno de El Niño durante este año.

S&P Global Ratings prevé que la economía se desacelere y crezca alrededor de un 1,5 % en 2026 debido al impacto del riesgo climático.

Posteriormente, la firma espera que la economía de Ecuador se recupere y crezca alrededor de un 2,5 % anual durante los próximos tres o cuatro años.

El ministerio de Desarrollo Económico afirmó que la agencia resaltó el creciente superávit comercial no petrolero del país y que solo entre enero y mayo de este año las exportaciones de productos no tradicionales crecieron el 17,5 %.

La cartera de Estado aseguró que esta mejor calificación permitirá el acceso a financiamiento internacional en mejores condiciones para impulsar obras públicas.