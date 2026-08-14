Sube a 288 número de fallecidos y baja a 202 el de desaparecidos por terremoto en Colombia

La entidad no informó si la caída en la cifra de desaparecidos se debe a que encontraron a más personas entre los escombros o si fueron localizados tras estar incomunicados.
El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.
Cinco días después del terremoto y a medida que las autoridades y socorristas llegan a lugares alejados, el tamaño de la tragedia crece.
Hasta esta mañana había en el país 102.262 personas damnificadas, pertenecientes a 45.523 familias, y 12.828 viviendas destruidas.
Sin embargo, en el boletín de la tarde el número de damnificados aumentó a 145.601 personas de 57.516 familias en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.
La UNGRD detalló que el temblor dejó 80.744 viviendas averiadas, otras 12.504 destruidas y 66 edificios colapsados, estos últimos principalmente en Cali y Pereira, las respectivas capitales de los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda, dos de los más afectados.
Los daños se extienden a 2.595 centros educativos en todo el país, 260 centros de salud, 267 carreteras, 87 acueductos, 55 puentes y cinco aeropuertos, entre ellos el Matecaña de Pereira, que desde el lunes solo opera para vuelos militares y de carácter humanitario.
"La UNGRD continúa coordinando las acciones de respuesta y atención en los territorios afectados", señaló el organismo.
El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío.
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró este viernes tras recorrer Pereira que la situación en esa ciudad de unos 490.000 habitantes es "apocalíptica".