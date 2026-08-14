Un bombero muerto y tres personas heridas tras explosión de gas en el centro de Bruselas

Los heridos son un bombero y dos trabajadores de Sibelga, la empresa pública belga de gestión de suministro de electricidad y gas natural, mientras que la persona que ha fallecido es otro bombero, según confirmó la portavoz de la compañía, Serena Galeone, a la agencia de noticias Belga.

"Profundo dolor ante el fallecimiento de un bombero tras los acontecimientos en Bruselas. Las palabras luchan por expresar nuestra tristeza. Mis condolencias a sus seres queridos y a la gran familia de los soldados del fuego. Pensamientos y apoyo a las víctimas", dijo el ministro de Seguridad e Interior de Bélgica, Bernard Quintin, en sus redes sociales.

Quintin, junto a representantes de la Fiscalía Laboral de Bruselas, acudieron al lugar de los hechos, donde mantuvieron una reunión para analizar lo sucedido.

Las deflagraciones se produjeron en el interior del edificio del Consejo Único de Resolución (CRU), una institución bancaria europea, durante unas tareas de reparación que provocaron accidentalmente una perforación en una tubería de gas de baja presión.

Según Galeone, se acumuló gas dentro de la estructura, sin que fueran afectadas las tuberías que se estaban reparando.

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La empresa pública de transportes de Bruselas (STIB) ha desviado líneas de tranvía y de autobús.