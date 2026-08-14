Wall Street cierra en rojo lastrada por datos de ventas minoristas y confianza en economía

Al final de la jornada de hoy, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, terminó a la baja un 0,20 %, hasta 53.732 puntos; el selectivo retrocedió 0,17 % hasta los 7.785 enteros; y el Nasdaq cayó un 0,28 % hasta 26.729 unidades.

Pese a las pérdidas de la jornada, el S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias semanales.

El S&P 500 registró su tercera semana consecutiva de ganancias acumuladas, en las que avanzó un 0,4%, y en la que su índice superó por primera vez los 7.800 puntos el jueves.

Más del 90 % de las empresas del S&P 500 han publicado sus resultados del segundo trimestre, y el crecimiento de las ganancias con respecto al mismo período del año anterior ronda el 50 %, señalan medios especializados.

El Nasdaq también ha continuado con su racha de ganancias por tercera semana consecutiva y finalizó esta con un aumento del 0,1%, mientras que el Dow Jones la concluyó con una caída del 0,6 %.

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Jay Hatfield, de Infrastructure Capital Advisors, aseguró a CNBC que la recuperación con la que cerró la semana el S&P es una señal de lo que vendrá durante el resto de agosto y septiembre, teniendo en cuenta los datos de inflación que apuntan a una moderación.

"Hoy es como el comienzo de esa fase de estabilización posterior a la publicación de resultados", afirmó.

En otros datos, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró la jornada con una subida del 1,4 %, hasta 82,40 dólares el barril, ante la falta de avances en la resolución en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.