El derrame de petróleo de un buque sigue desplazándose y afecta a 12 km de la costa omaní

"La Autoridad Ambiental continúa monitoreando, rastreando y respondiendo a la contaminación por petróleo. Los últimos resultados de campo indican que la extensión de las playas afectadas en el área de Ras Madrakah abarca aproximadamente 12 kilómetros. No se han observado efectos significativos de contaminación en otros sitios", indicó la autoridad, según la agencia omaní de noticias ONA.

Los resultados hasta la fecha confirman que la contaminación por petróleo "no ha alcanzado las costas de la isla Masirah, cuya parte sur se encuentra dentro del área potencialmente afectada".

Igualmente, el derrame "continúa desplazándose en mar abierto hacia el sureste de la provincia de Musandam, en dirección a alta mar".

Las autoridades de Omán están adoptando medidas para limitar la propagación y minimizar los impactos ambientales del derrame, que fue dado a conocer el pasado lunes, cuando el Gobierno omaní afirmó que la mancha de petróleo cubría unos 390 kilómetros cuadrados frente a las costas del sur de Omán.

La fuga fue detectada en el buque cisterna Caroline Bezengi, con bandera de Camerún y varado cerca de las islas Hallaniyat, que partió de la ciudad suroccidental rusa de Novorosíisk y que, de acuerdo con varios digitales árabes, sufrió una explosión a bordo a principios de junio en aguas del Yemen.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las autoridades de Omán, país que también es ribereño del estrecho de Ormuz junto a Irán, no han ofrecido detalles sobre el incidente del buque ni los daños que ha sufrido el mismo, y hasta el momento se desconoce si fue objeto de un ataque como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y de las acciones contra la navegación comercial.