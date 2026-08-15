Hizbulá llama al Gobierno libanés a cesar los ataques israelíes tras 11 muertos en el sur

"Las autoridades libanesas deben explorar todos los medios disponibles para detener esta agresión y cesar su insistencia en entablar negociaciones directas humillantes y ofrecer concesiones gratuitas al enemigo, a pesar de todos los crímenes y ataques que comete, y sus declaradas intenciones agresivas y expansionistas hacia el Líbano", dijo la formación en un comunicado.

Por ello, según Hizbulá, "es hora de que las autoridades realicen una revisión exhaustiva de su postura para salvaguardar la soberanía y los derechos del Líbano, en lugar de persistir con políticas que han demostrado su incapacidad para proteger al país y a su pueblo".

Asimismo, afirmó que Israel debe "entender" que sus ataques "no pueden continuar y recibirán una respuesta apropiada en defensa del Líbano, su pueblo, su soberanía y su dignidad nacional".

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, al menos once personas han muerto, entre ellas mujeres y niños, en ataques israelíes en la población de Ansar y Deir Zahrani.

El presidente libanés, Joseph Aoun, condenó en un comunicado los ataques y "las reiteradas violaciones del acuerdo marco, la labor del grupo de coordinación militar y el derecho internacional humanitario que protege a los civiles, que provocaron el martirio de una familia entera", en alusión a la acción en Ansar.

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Consideró la acción israelí como "un claro mensaje al proceso de negociación y a los esfuerzos estadounidenses por implementar dicho acuerdo", en referencia a la ronda de conversaciones directas que Israel y el Líbano llevan a cabo, con mediación de Washington.

A finales de junio, Israel y el Líbano firmaron un acuerdo marco, mediado por Estados Unidos, en el que cesaban las hostilidades mientras negociaban una paz duradera en el país árabe.

Entre los puntos acordados, se estipula la retirada gradual de Israel de varias áreas del sur del Líbano que las tropas israelíes han ocupado en el marco de su invasión, a las que el texto rubricado se refiere como "zonas piloto".

Pese a ese pacto y aunque la violencia se ha reducido significativamente, Israel ha continuado con sus ataques contra el sur del país árabe.