ONG confirma 72 presos políticos excarcelados en Venezuela tras anuncio de liberaciones

De los 72 presos políticos confirmados por la organización, 55 son hombres y 17 mujeres, una cifra actualizada hasta las 10:00 hora local de este sábado (14:00 GMT), informó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta de X.

Himiob dijo a EFE que "lo más prudente" es esperar a que las personas excarceladas acudan a los tribunales para conocer bajo qué medidas fueron liberadas.

El viernes, un comunicado compartido en X por el Gobierno señaló que las 131 excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público", luego de que el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, solicitara una evaluación de los casos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, calificó el anuncio como un "paso crucial" para la reconciliación y aseguró que 1.046 venezolanos han sido excarcelados desde el 3 de enero, cuando fuerzas de su país capturaron a Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar.

Rubio añadió que EE.UU. seguirá "monitoreando de cerca" el desarrollo de las conversaciones y el cumplimiento de los compromisos asumidos dentro del plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición), en un proceso que Washington considera clave para avanzar hacia la reconciliación y una nueva etapa política en Venezuela.

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Dirigentes y activistas, así como organizaciones de oposición y de derechos humanos, han exigido la libertad plena de todos los presos políticos, que son más de 390 según el último balance de Foro Penal, publicado el viernes.

El Gobierno niega que en Venezuela haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.