Agricultores alemanes piden medidas al Gobierno para paliar la "decepcionante" cosecha

"Con una cosecha por debajo de la media desde hace tres años, precios bajos para los productores y unos costes en constante aumento, es absolutamente necesario que el Gobierno ponga en marcha un programa inmediato para la agricultura" con tres principales medidas absolutamente necesarias para mantener la liquidez, instó el presidente de la DBV, Joachim Rukwied, en rueda de prensa.

Así, como primera medida, exigió aumentar el paquete de ayudas de la Unión Europea para fertilizantes de los 60 millones destinados a Alemania hasta 180 millones y garantizar que los fondos sean abonados de forma ágil y sin trámites burocráticos a través de la Asociación Profesional Agrícola.

La segunda medida consiste en la reducción del impuesto sobre el gasóleo al menos hasta finales de noviembre, añadió.

Además, Rukwied pidió abonar el 80 % de los pagos directos ya en octubre y garantizar que el 20 % restante será abonado en diciembre.

"La situación económica es muy tensa en muchas explotaciones, incluso en algunas de ellas es sencillamente tóxica", y muchos se plantean si podrán prefinanciar la próxima cosecha, dijo.

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La DBV prevé en su balance una cosecha total de cereales por debajo de la media, de 41,9 millones de toneladas, un 7 % menos respecto al año anterior, "decepcionante" para los agricultores, dijo Rukwied, y un rendimiento global de 68,9 decitoneladas por hectárea, un 9 % inferior a 2025.

Los factores determinantes fueron una primavera demasiado seca y una ola de calor en la segunda quincena de junio, durante la fase de llenado del grano, lo que provocó una maduración prematura en muchos lugares.

"La cosecha de este año se caracteriza por enormes diferencias regionales, con un marcado contraste entre el norte y el sur. En particular, en el sur y el oeste de Alemania, la falta de precipitaciones ha provocado rendimientos bajos e incluso malas cosechas en algunos cultivos", lamentó Rukwied.