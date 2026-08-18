Asedio colono en Qusra (Cisjordania) cumple 10 días pese al despliegue militar israelí

Aunque las fuerzas armadas israelíes desmantelaron la estructura en la que los colonos acampaban junto a la vivienda la semana pasada, estos grupos de israelíes continúan acudiendo al área (que el Ejército estableció como zona militar cerrada) y transitando sus alrededores mientras las familias de las viviendas asediadas siguen atrapadas en su interior.

A última hora del lunes, el propietario de una de las casas, Loui Abu Ridi, llegó a Qusra desde Estados Unidos y logró acceder a su vivienda con permiso de las fuerzas armadas israelíes. A su llegada, colgó de uno de los balcones una bandera estadounidense en un intento de disuasión.

El jefe del consejo de la aldea de Qusra denunció en un comunicado este martes que las casas asediadas corren el riesgo de quedarse sin agua en las próximas horas, informó el diario israelí Haaretz.

En imágenes compartidas por periodistas palestinos presentes en el lugar se muestra una carpa junto a la vivienda en la que se encuentran los Abu Ridi, bajo la cual están sentados varios soldados israelíes.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge que los colonos se mueven con libertad por el área militar cerrada que extendió el Ejército, que sí aplica limitaciones de movimiento en la zona a periodistas o activistas, internacionales o israelíes, que tratan de llegar a las viviendas para asistir a las familias.

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El lunes, Qusay Abu Ridi, residente en una de las viviendas asediadas (y que recibió ayer a su hermano Loui a su llegada de EE.UU.) aseguró a EFE que el Ejército sigue desplegado en la vivienda contigua, la cual tomó como parte de su operación por la presencia colona hace casi una semana.

Musab Sufan, que vive en Burín (norte de Cisjordania), denunció también un ataque de colonos contra los postes de electricidad próximos a su casa. "Más tarde, llegó una excavadora del Ejército y bloqueó la carretera que nos da acceso (a la vivienda)", lamentó.