Bruselas reconoce que la cifra exacta de migrantes irregulares en Ceuta "no está clara"

"Nos basamos en las diferentes estimaciones que nos llegan desde el terreno. Es decir, del Gobierno central, de las administraciones locales y de otros actores sobre el terreno, pero está claro que todavía hay varios miles de personas en Ceuta en situación irregular, incluidos menores no acompañados. La cifra exacta no está clara", dijo el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert, en rueda de prensa.

El Ejecutivo comunitario continúa "siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Ceuta y sus alrededores", agregó Lammert, y señaló que la prioridad ahora es que las autoridades marroquíes "mantengan el control de la situación y garanticen el rápido retorno de todas las personas que permanecen irregularmente" en la ciudad autónoma en el norte de África.

Un equipo de la Dirección General de Migraciones e Interior visitó la pasada semana el enclave para conocer de primera mano la situación en el terreno y recopilar información sobre las necesidades, en particular de los menores no acompañados.

La Policía Nacional ha identificado a 2.168 menores de edad en Ceuta entre el 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de personas desde Marruecos, y las 9 de la mañana de este martes, según informó hoy el Ministerio del Interior.

En este sentido, la Comisión tomó nota "de las declaraciones de las autoridades marroquíes en las que afirman estar dispuestas a readmitir a todas las personas que hayan llegado ilegalmente a Ceuta, incluidos los menores no acompañados", señaló Lammert, que también calificó como "importante" las declaraciones del Gobierno de España de que ninguna persona en situación irregular en Ceuta será trasladada a la península.

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Con respecto a una posible ayuda económica por parte de la Unión Europea a España, el portavoz comunitario sostuvo que se encuentran "colaborando con las autoridades españolas en este asunto" a través de "contactos informales sobre cómo podría concretarse ésto", aunque recordó que es el país quien debe presentar una solicitud oficial.