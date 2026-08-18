Bruselas recuerda que propuso sancionar a Ben Gvir, tras pedir éste más asesinatos en Gaza

"No comentamos comentarios ni declaraciones, pero reitero que la Unión Europea espera que Israel cumpla con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, y que se garantice la protección de los civiles en todo momento", dijo la portavoz comunitaria de Exteriores, Anitta Hipper, en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario.

La portavoz recordó que hay una propuesta de sanciones contra el ministro israelí, que actualmente está siendo debatida en el marco del Consejo (es decir, los Estados miembros), por vulneración de los derechos humanos.

"Como saben, las sanciones de la UE son debatidas y adoptadas por unanimidad por los 27 Estados miembros, y las deliberaciones son confidenciales (...) Al depender totalmente de los Estados miembros, no haremos comentarios públicos al respecto", añadió.

Además, la portavoz reiteró que la UE pide la plena aplicación de la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU, que respalda y adopta el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza.

El pasado mayo, el controvertido ministro de Seguridad Nacional de Israel causó gran indignación tras publicar un vídeo en el que se burlaba de los 430 activistas de la Flotilla Global Sumud, maniatados en el suelo a su llegada al puerto de Ashdod, tras la interceptación de la flota.

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En las conclusiones de la cumbre europea del pasado junio, los líderes de los Veintisiete pidieron a la UE aumentar la presión sobre Israel preparando sanciones contra los ministros acusados de incitar y promover violaciones de los derechos humanos.

Gvir abogó recientemente por el asesinato de entre "30 y 40 personas" cada noche en Gaza, en un podcast publicado con Rom Braslavski, quien fuera rehén de Hamás en la Franja.

"Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche. No solo a quienes representan una amenaza inmediata; hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas", dijo Ben Gvir, que habitualmente alardea de vulnerar derechos de los palestinos ciudadanos de Israel y los reos de Cisjordania y Gaza detenidos en el país.

Ben Gvir, también colono israelí en Cisjordania ocupada, ha construido su carrera política alrededor de posiciones ultranacionalistas y antiárabes.