Catar dice que Irán no responde a su oferta para ir al país por sus pilotos desaparecidos

"La invitación sigue vigente. En lugar de responder, nos sorprendieron estas declaraciones mediáticas completamente infundadas y afirmaciones ilógicas", afirmó el diplomático en una comparecencia de prensa desde Doha, la capital de Catar.

Al Ansari volvió a aclarar lo que ocurrió con estos pilotos: "Nuestra postura desde el primer día ha sido inequívoca. Estas aeronaves no vinieron a Catar para un vuelo turístico; vinieron a Catar para atentar contra nuestra soberanía y amenazar a los ciudadanos, y residentes del Estado de Catar".

Así que cuando se confirmó que Doha era el objetivo, afirmó que intervinieron "de inmediato conforme a las normas de enfrentamiento establecidas" e intentaron contactar con los pilotos, sin obtener respuesta.

Por ello, interceptaron las "aeronaves y los equipos de búsqueda y rescate, de acuerdo con los procedimientos establecidos y las normas internacionales de derechos humanos, llevaron a cabo de inmediato todas las acciones necesarias", explicó.

Al Ansari detalló que el pasado 16 de marzo "se recuperaron los restos de uno de los pilotos y se informó a la parte iraní. Las operaciones de búsqueda concluyeron el 6 de abril".

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Después de eso, la delegación iraní fue a Catar, según Al Ansari, que apuntó que completaron los "trámites necesarios", recibieron el cuerpo y regresaron a Irán, donde se celebró un funeral.

"La parte iraní celebró un funeral por el cuerpo entregado, revisó las operaciones de búsqueda y rescate y mantiene una invitación abierta para venir a Doha y revisar los detalles restantes relacionados con dichas operaciones", aseveró.

Exclamó que a su país no le interesa "participar" en ese tipo de declaraciones y, desde su perspectiva, "el asunto está claro y no hay necesidad de hacer alarde mediático. No nos desviaremos de nuestra postura de proteger nuestra soberanía ante cualquier agresión futura".

Ayer, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo en una rueda de prensa que Irán considerará a los tres pilotos en Catar como prisioneros hasta que se aclaren su situación y paradero.

Irán acusó a Catar de obstaculizar la investigación sobre el paradero de tres pilotos que Teherán afirma que fueron capturados por las fuerzas cataríes tras el derribo de sus aviones en marzo durante una operación en la guerra con Israel y Estados Unidos, algo que Doha ha negado.

Según la versión iraní, los pilotos Yavad Salehi, Abdolmayid Dashtian y Omran Barushian fueron capturados con vida por las fuerzas cataríes después de que sus cazas Su-24 se estrellaran durante una operación contra objetivos estadounidenses en marzo y permanecen bajo custodia desde entonces.