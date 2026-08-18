Catar espera un acuerdo de Irán y Omán sobre Ormuz para reanudar negociaciones con EEUU

"Con respecto a las negociaciones de Omán, no tengo nada nuevo que añadir por ahora, salvo que seguimos esperando un acuerdo entre las dos partes, lo que, por supuesto, conducirá a la reanudación de las negociaciones, si Dios quiere, y al restablecimiento del alto el fuego y a la prevención de una escalada en la región", afirmó en una rueda de prensa en Doha.

Indicó que la atención de Catar como mediador se centra en "retomar el memorando de entendimiento" rubricado entre Estados Unidos e Irán el pasado junio, pero posteriormente roto, y en "reanudar las negociaciones entre ambas partes".

Irán cerró el paso por Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que la República Islámica respondió también atacando objetivos de EE.UU. en países de Oriente Medio.

Como condición ha exigido a Estados Unidos que ponga fin a la guerra, levante el bloqueo sobre sus puertos y buques y le permita vender su petróleo en mercados internacionales a cambio de la reapertura del estrecho.

Teherán, que sigue negociado con Omán -país ribereño al estrecho de Ormuz-, insiste en mantener el control del estrecho y cobrar a los buques que lo crucen unas tasas por servicios marítimos, de seguridad y medioambientales, algo a lo que Estados Unidos se niega.